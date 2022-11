Sky, Compagnoni: "Assenza di Kvara? E' mancato pure Osimhen e nessuno se ne è accorto"

"Mancherà Kvaratskhelia, il miglior giocatore finora".

Il giornalista e telecronista Sky Maurizio Compagnoni è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare: "Atalanta-Napoli sarà già importante, immaginate una vittoria dell’Atalanta che può rimettere tutto in discussione in classifica o una vittoria del Napoli che andrebbe in fuga. Mancherà Kvaratskhelia, il miglior giocatore finora ma è mancato pure Osimhen e nessuno se ne è accorto perché il Napoli ha tante armi tra cui Raspadori".