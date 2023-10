Sky, Compagnoni: "Sostituto Osimhen? C'è un favorito, ricordate quel gol scudetto?"

Maurizio Compagnoni è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radiogoal”

TuttoNapoli.net

Maurizio Compagnoni è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radiogoal”: “Assenza Osimhen? Io schiererei Simeone, anche se Raspadori ha dimostrato in nazionale di poter fare la prima punta. Però il Cholito a Milano fece quel gol decisivo per la conquista dello scudetto. L’Italia di Spalletti mi è piaciuta nel primo tempo, ma se paragoniamo le due formazioni non c’è partita.

Eppure ce la siamo giocata per quarantacinque minuti, perché la squadra ha già assorbito i crismi del calcio di Spalletti. Però il gap con le altre è evidente, ma a volte conta anche il gruppo. Intanto pensiamo a qualificarci e poi vediamo se riusciamo a creare questo gruppo che possa ripercorrere i percorsi di altre squadre che non partivano favorite ma che sono riuscite a vincere competizioni importanti”.