Sky, Condò: "Col Barcellona per il Napoli sarà dura, ma non impossibile"

Al momento del sorteggio, che ha accoppiato il Napoli al Barcellona, il giornalista Sky Paolo Condò ha commentato il sorteggio: "Bella partita, non impossibile. E' il derby di Maradona, Juliano lo acquistò proprio dal Barcellona. Non parliamo di sfide impossibili per il Napoli e per l'Inter, rispetto alla Lazio col Bayern, ma saranno comunque dure".