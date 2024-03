Sky, Condò: "Deluso dall'eliminazione dell'Inter, del Napoli me l'aspettavo"

Il giornalista Paolo Condò ha analizzato ai microfoni di Sky Sport l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League ai calci di rigore.

Il giornalista Paolo Condò ha analizzato ai microfoni di Sky Sport l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League ai calci di rigore: "Del Napoli me l'aspettavo, dell'Inter no. L'Inter ero abbastanza convinto che passasse e sono tutt'ora convinto, malgrado per una partita e mezza, perché all'andata ha vinto soltanto 1-0 pur meritando di più, che Simeone ha messo nel sacco Inzaghi. Sono abbastanza deluso in questo senso perché l'Inter in questa stagione è una delle prime quattro squadre in Europa e quindi non ha ottenuto il risultato che avrebbe dovuto ottenere".