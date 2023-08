Sky, Condò: "E' andata bene alla Lazio, solo il Milan peggio del Napoli"

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Paolo Condò ha parlato del sorteggio Champions

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Paolo Condò ha parlato del sorteggio Champions: "A chi è andata meglio? In ordine direi prima la Lazio, al secondo l'Inter, al terzo il Napoli ed al quarto il Milan. Tutte e 4 possono passare, ma devono mettersi in testa di poter anche vincere il loro girone. Vedi il Napoli che vantaggio con l'Eintracht avendo vinto il girone l'anno scorso. Non c'erano gironi con 3 squadre favorite, qui invece ci sono quasi sempre due favorite. Union Berlino? Non c'è solo Bonucci, ma anche Gosens dal nostro calcio".