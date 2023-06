Sky, Condò: “Giuntoli ha giá un accordo con la Juve, ma ha trascurato un aspetto”

Paolo Condò, prestigiosa firma del giornalismo italiano, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live

Paolo Condò, prestigiosa firma del giornalismo italiano, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live: “Situazione Giuntoli? De Laurentiis ha detto che il diesse ha ancora un anno di contratto: non gli fa piacere lasciarlo andare tra l’altro in un club concorrente come la Juventus, ma trattenerlo contro la sua volontà non sarebbe una mossa producente. Giuntoli ha già un accordo con la Juve ma ha trascurato il peso decisionale di De Laurentiis, che fa valere i contratti. De Laurentiis mira a posticipare questo passaggio di un anno. Non so quanto sarebbe anche economicamente giusto trattenerlo a Napoli, tenendolo comunque fermo o parzialmente non operativo. Forse anche all’interno della Juve ci sarà qualcuno che non lo vede di buon occhio: bisognerà capire se il presidente del Napoli deciderà di giocare contro la concorrenza e posticipare i piani della Juventus o meno.

Addio Kim? Il sudcoreano andrà via, si parla di Milenkovic che è l’unico del pacchetto arretrato della Fiorentina ad essere all’altezza. In alternativa, vedo bene Scalvini che, pur giocando in una difesa a tre, potrebbe adattarsi presto al sistema di gioco del Napoli che prevede la difesa a quattro’.