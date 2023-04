Sky, Condò: "Il Napoli è rimasto in piedi, tutto ancora apertissimo"

Il noto giornalista Paolo Condò si esprime così dopo l'andata dei quarti di Champions tra Milan e Napoli, dagli studi di Sky Sport.

Il noto giornalista Paolo Condò si esprime così dopo l'andata dei quarti di Champions tra Milan e Napoli, dagli studi di Sky Sport: "Il Milan colpisce ma il Napoli rimane in piedi. Ai punti è in vantaggio il Milan, ma il Napoli è sopravvissuto a un momento di grande difficoltà e nel finale ha addirittura sfiorato il pareggio. Tutto apertissimo in vista del ritorno".