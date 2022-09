Sky, Condò: "Il Napoli psicologicamente è la squadra più avvantaggiata in questo turno"

"Però se il Napoli farà il suo, che è vincere la partita casalinga contro il Toro, Inter e Roma andranno in campo già molto staccate".

TuttoNapoli.net

Il giornalista Paolo Condò è intervenuto ai microfono di Sky Sport 24: “C’è un aspetto da sottolineare sulla prossima giornata di Serie A: il Napoli gioca per primo e lo fa in casa contro il Torino. La squadra di Juric ha perso due partite entrambe all’ultimo minuto, quindi conoscendo anche un po’ il tecnico granata me lo immagino con il pugnale tra i denti. Però se il Napoli farà il suo, che è vincere la partita casalinga contro il Toro, Inter e Roma andranno in campo già molto staccate, 7 e 8 punti. Quindi ci sarà un ulteriore stress per entrambe, perché perdere lo scontro diretto vorrebbe dire piombare veramente lontano dalla squadra fuggitiva. Il Napoli psicologicamente è la squadra più avvantaggiata in questo turno”.