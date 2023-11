Sky, Condò: "L'Inter ha un vantaggio come l'ha avuto il Napoli di Spalletti"

Sulle colonne del quotidiano 'La Repubblica', il giornalista Paolo Condò s'è così espresso sul derby d'Italia finito 1-1 ieri sera all'Allianz Stadium

Sulle colonne del quotidiano 'La Repubblica', il giornalista Paolo Condò s'è così espresso sul derby d'Italia finito 1-1 ieri sera all'Allianz Stadium: "La domanda-chiave di Juve-Inter, a favore di chi vada questo pareggio, non ha una risposta scontata. L’Inter ha passato indenne la trasferta più impegnativa, la prossima settimana giocherà a Napoli, la prospettiva è di un girone di ritorno pieno di scontri diretti a San Siro come accadde al Napoli l’anno scorso al Maradona".

Poi ha aggiunto: "Sull’altro fronte la Juve è rimasta in scia senza rischiare niente, anzi, era pure andata in vantaggio con un pallone recuperato a Dumfries, salvo farsi raggiungere da un magistrale contropiede coast to coast: un mondo alla rovescia, viste le caratteristiche delle due squadre, ma nei big match succede spesso perché tutti sanno fare tutto, e se non tutto molto".