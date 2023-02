Sky, Condò: "Napoli favorito, ma attenzione al ritorno. L'Eintracht vinse l'EL fuori casa"

Nel pre-partita di Eintracht Francoforte-Napoli, il giornalista Paolo Condò è intervenuto dagli studi di Sky Sport

TuttoNapoli.net

Nel pre-partita di Eintracht Francoforte-Napoli, il giornalista Paolo Condò è intervenuto dagli studi di Sky Sport: "Il Napoli del girone di Champions è stato una sorpresa, ma tutto quello che è successo durante quella fase ci fa dire che ha un’opportunità di andare fino in fondo alla competizione. Questa seconda parte del cammino inizia da Francoforte. Il Napoli è più forte e quindi è favorito stasera, ma non deve dimenticare che l’Eintracht ha vinto l’anno scorso l’Europa League vincendo tutte le partite in trasferta mentre in casa ne ha vinta solo una. Questo che significa? Che il Napoli deve riuscire a fare risultato già stasera per evitare che l’Eintracht, attivando la sua specialità possa rendersi problematico nella gara di ritorno al Maradona.