Sky, Condò: "Osimhen e Kvara mai esistiti nel ritorno col Barcellona"

Paolo Condò, giornalista, è intervenuto al microfono di Sky Sport durante i sorteggi dei quarti di finale di Champions League

TuttoNapoli.net

Paolo Condò, giornalista, è intervenuto al microfono di Sky Sport durante i sorteggi dei quarti di finale di Champions League, tornando sull'eliminazione del Napoli e in particolare sul k.o. di Barcellona: "Osimhen e Kvaratskhelia non sono mai esistiti in quella partita, eppure sono calciatori che in Italia fanno carne di porco ovunque.

Le nostre squadre sulla carta avevano dei grandi cannonieri, ma questi non sono riusciti a farsi valere. Oltre a Osimhen e Kvaratskhelia, penso anche Lautaro Martinez e Thuram. Ranking? Siamo in testa, ma la Champions League dovrebbe premiare un po' di più i risultati ottenuti in Champions League".