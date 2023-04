Sky, Costacurta: "Assenza di Kim fondamentale in negativo per il Napoli"

Alessandro Costacurta, storico ex difensore del Milan ha commentato così l'azione del gol rossonero ai microfoni di Sky Sport.

Alessandro Costacurta, storico ex difensore del Milan ha commentato così l'azione del gol rossonero ai microfoni di Sky Sport, che ha permesso alla squadra di Pioli di superare il doppio confronto contro il Napoli e di accedere alla semifinale di Champions: "Per il Napoli l'assenza di Kim è stata fondamentale in negativo. Ma se Leao dovesse continuare in questo modo diventerebbe un campione. Non so se Jacobs gli sarebbe stato dietro in quell'azione".