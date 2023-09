Sky, Costacurta: "Napoli bene nel primo tempo, discontinuo nei 90' minuti"

Dagli studi di Sky, Alessandro Costacurta ha commentato la vittoria del Napoli sul campo dello Sporting Braga

Dagli studi di Sky, Alessandro Costacurta ha commentato la vittoria del Napoli sul campo dello Sporting Braga: "Come in campionato, non è stato continuo per tutta la partita. Oggi ha iniziato bene, ma poi il secondo tempo è stato una sofferenza. Ha preso gol nel solito modo, non riesce ad interiorizzare quello che chiede il mister. Non essere continui per 90 minuti in Europa può essere grave, anche se nel primo tempo gli azzurri mi sono piaciuti".