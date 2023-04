Sky, Costacurta su Elmas: " Mi aspetto molti tagli. Spalletti non vuole dare punti di riferimento"

L'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta dallo studio pre partita di Sky Sport ha parlato della scelta del Napoli di schierare Elmas al centro dell'attacco.

L'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta dallo studio pre partita di Sky Sport ha parlato della scelta del Napoli di schierare Elmas al centro dell'attacco viste le tante defezioni in quel ruolo: “Credo che Spalletti abbia studiato la partita di campionato e non voglia dare punti di riferimento in avanti con Elmas che è un giocatore che può rientrare per dare spazio ai tagli degli esterni e dei centrocampisti. L’idea penso che sia questa e il Napoli rinuncerà ai lanci in profondità”.