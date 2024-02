Sky, De Grandis: "Con Mazzarri il Napoli sta andando anche peggio. Kvara fine a sé stesso"

Il Napoli, campione d'Italia in carica, scivola a 27 punti dall'Inter capolista dopo il pareggio interno per 1-1 contro il Genoa.

Il Napoli, campione d'Italia in carica, scivola a 27 punti dall'Inter capolista dopo il pareggio interno per 1-1 contro il Genoa. Un crollo verticale che l'avvicendamento di Walter Mazzarri a Rudi Garcia non ha risolto. Dagli studi di Sky, ne ha parlato il giornalista Stefano De Grandis: "Diciamo tutte e due le cose. Spalletti ha creato un giocattolo pazzesco, facendoli giocare bene. Il rendimento di Simeone per esempio era molto positivo, ora non la prende mai neanche quando gioca dall'inizio".

Con Mazzarri segnati la metà dei gol di Rudi Garcia.

"Con Mazzarri è andata anche peggio, si è abituato a un gioco che non è il suo. Il 4-3-3 non è il suo, l'ha fatto per accontentare De Laurentiis e dare continuità rispetto all'anno dello scudetto, ma senza conoscere particolarmente questo modulo, perché il Napoli non ha mai brillato. Se vai a vedere, tutte le azioni partono da Kvaratskhelia, ma sono tutte azioni personali: salta l'uomo e cerca il tiro, la dà all'altro solo quando lo triplicano".

È un problema? "Resta un giocatore forte, non è un problema ma non è il giocatore dell'anno scorso che gira la mandata e gli altri scardinano la porta. Così tenta la giocata ma rimane fine a se stessa".