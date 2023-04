Sky, De Grandis: “Cuadrado? Ha cercato il rigore, mi piacciono giocatori più sportivi”

Stefano De Grandis, ai microfoni di Sky, ha parlato dell'episodio che ha coinvolto Cuadrado nella partita tra Juventus e Napoli

Stefano De Grandis, ai microfoni di Sky, ha parlato dell'episodio che ha coinvolto Cuadrado nella partita tra Juventus e Napoli: "Non mi è piaciuto l’episodio di Cuadrado al novantesimo che cerca il rigore. A me piace un livello di sportività più alto. Non faccio moralismi, ma se cadi sempre nello stesso errore è giusto che venga censurato. La Juve subisce gol perché rimane a terra e fa si che l’uomo sulla destra non c’è quando arriva il cross decisivo".