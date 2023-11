Sky, Di Canio: "La Juve di Allegri sembra una squadra che si deve salvare"

L'ex calciatore Paolo Di Canio è intervenuto ai microfoni di 'Sky Calcio Club' nel post-partita di Fiorentina-Juventus.

TuttoNapoli.net

L'ex calciatore Paolo Di Canio è intervenuto ai microfoni di 'Sky Calcio Club' nel post-partita di Fiorentina-Juventus: “Quella della Juve è sembrata una vittoria di una squadra che si deve salvare contro una grande squadra. Dico per l’atteggiamento visto che non è mai uscita dall’area di rigore. La Fiorentina non ha mai dato l’idea di poter segnare”.