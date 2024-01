Sky, Di Marzio elogia il Napoli: “Popovic, che colpaccio! 2006 fisico, tecnico e veloce”

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di mercato, ha parlato dell'ultimo acquisto del Napoli, Matija Popovic, che domani svolgerà le visite mediche

TuttoNapoli.net

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di mercato, ha parlato dell'ultimo acquisto del Napoli, Matija Popovic, che domani svolgerà le visite mediche: "Il colpo fatto oggi dal Napoli negli anni potrà essere davvero importante. Popovic nel tempo potrà davvero infiammare il Maradona.

E’ un 2006 alto, veloce, tecnico, ha tutto per diventare davvero un colpo importante. Era ad un passo dal Milan, per dieci giorni m stato lì ma non si sono accordati e il Napoli è stato bravo ad inserirsi anche accettando delle commissioni che solitamente ADL non paga".