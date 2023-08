Sky, Di Marzio: "Gabri Veiga il colpo più caro della Serie A. E Zielinski resta"

Nel corso dello Speciale Calciomercarto di Sky, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha elogiato l'acquisto di Gabri Veiga e la mediana del Napoli

TuttoNapoli.net

Nel corso dello Speciale Calciomercarto di Sky, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha elogiato l'acquisto di Gabri Veiga e la mediana del Napoli: "Oggi il Napoli ha fatto un grande colpo, il più caro del mercato estivo italiano perché si chiude a 35mln di euro, bonus inclusi. E non dimentichiamo che il Napoli l'ha preso al di là di quello che poteva accadere per Zielinski che resterà e firmerà il rinnovo. Quindi si aggiunge a centrocampo ed ora il Napoli in quel reparto è addirittura migliorato".