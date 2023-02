Sky, Di Marzio: "Napoli vuole eliminare clausola Kim! Kvara? Se Mudryk è costato 100..."

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, si è espresso così sull'ultimo mercato del Napoli

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, si è espresso così sull'ultimo mercato del Napoli: "Per quello che è il mercato Kim e Kvara sono stati pagati pochissimo, sono dei capolavori soprattutto Kvara a 10mln. Non è vero che non lo conosceva nessuno, il Rubin prima della pandemia voleva 30mln ma il Napoli ha continuato a coltivare i rapporti col suo agente.