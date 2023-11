Sky, Di Marzio sul mercato: "Non sempre i più pagati determinano. Vedi Lindstrom..."

Nell'edizione di oggi del Corriere della Sera, si trova anche un commento di Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato

Nell'edizione di oggi del Corriere della Sera, si trova anche un commento di Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, sui colpi della Serie A di quest’estate, tra chi ha reso di più e chi ha invece deluso: “Thuram e Reijnders i colpi da applausi, anche se il bilancio è chiaramente provvisorio. […] Ragionamento inevitabile anche sul fronte Milan, perché Giroud si sta ritrovando sempre e comunque insostituibile, nel senso più letterale della parola. Jovic non era la prima scelta e si è visto, Okafor è un ibrido e nasce più come soluzione esterna. Reijnders è l’esempio perfetto di come coniugare la richiesta tecnica con il budget economico, senza strapagare i giocatori come fa il Chelsea".

Poi cita il Napoli: "Non sempre i giocatori più pagati diventano i più determinanti, è il caso — momentaneo — di Chukwueze, lo è ancora di più per Lindstrom nel Napoli. Si intravedono invece raggi di luce azzurra nelle prestazioni di Natan, prelevato in silenzio, ma con aspettative e pressioni altissime per sostituire un baluardo come Kim".