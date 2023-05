Sky, Di Marzio: "Tutto in gioco per la panchina del Napoli. Escludo solo un nome"

"Il presidente De Laurentiis potrebbe chiamare Nagelsmann perché lo fece anche con Emery".

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare: "Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Al momento non ci sono certezze, è tutto in gioco. Ma l'allenatore l'ha sempre scelto De Laurentiis, ha sempre voluto stupire e sorprendere. Non escludo che possa arrivare un allenatore navigato e di successo come Antonio Conte, ma non escludo anche che De Laurentiis possa andare su un tecnico emergente che sta facendo molto bene come Italiano. Con Benitez invece si era trovato benissimo.

Invece tolgo dalla lista il nome di De Zerbi, lo escludo perché sono convinto che non abbia alcuna intenzione di lasciare la Premier League. Il presidente De Laurentiis potrebbe chiamare Nagelsmann perché lo fece anche con Emery. Il rapporto tra Spalletti e il patron del Napoli è sempre stato conflittuale, solo i risultati contribuivano a tenerlo in piedi".