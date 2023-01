Sky, Gentile: “Milik? Senza problemi al ginocchio sarebbe diventato tra i migliori al mondo"

Riccardo Gentile, giornalista e telecronista Sky Sport, ha parlato del momento della Juventus ai microfoni dell’emittente satellitare

Riccardo Gentile , giornalista e telecronista Sky Sport, ha parlato del momento della Juventus ai microfoni dell’emittente satellitare: "Non era così scontato che la Juve potesse immediatamente avere delle risposte dopo l'addio di Chiellini. Ma sette gol subiti sono pochissimi e il rendimento della retroguardia è sempre stato accettabile. Dall'altro lato la squadra segna poco: nelle ultime occasioni è bastato per vincere. Ma segnare poco può essere sintomo di poca precisione oppure di poca creazione. Il caso della Juve è il secondo.

Se guardiamo il Napoli sotto quest'aspetto, non c'è storia. I dettagli faranno la differenza anche venerdì. Milik? Non ha mai affrontato il Napoli da ex e rimettere i piedi al Maradona a distanza di due anni e mezzo credo che sarà per lui emozionante. Senza i problemi al ginocchio sarebbe diventato uno dei migliori al mondo".