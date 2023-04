Sky, il paragone di Di Canio: "Questo Napoli mi ricorda il Milan di Sacchi!"

Paolo Di Canio, ex calciatore e opinionista Sky, ha fatto un paragone tra il Napoli di Spalletti e il Milan di Sarri nel corso di 'Sky Calcio Club'

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Paolo Di Canio, ex calciatore e opinionista Sky, ha fatto un paragone tra il Napoli di Spalletti e il Milan di Sarri nel corso di 'Sky Calcio Club': "Non è un paragone per individualità o sistema di gioco, ma per prepotenza, idee, capacità di essere dominanti anche quando non sei al top come negli ultimi giorni dico il Milan di Sacchi. L'idea però è sempre quella, controllare il campo con pressione e intensità, nonostante il calo di alcuni singolo.

Come caratteristiche mi ricorda però quello strapotere di quel Milan. Anguissa è quello meno disciplinato, è il Rijkard della situazione, ma non è un paragone individuale ma come movimenti".