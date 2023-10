Sky, la profezia di Compagnoni: “Se arriva Conte, il Napoli arriva come minimo a 85 punti”

Maurizio Compagnoni, telecronista Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare

Maurizio Compagnoni, telecronista Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare della situazione panchina Napoli e della posizione di Rudi Garcia: “Il Napoli ha fatto 14 punti in 8 partite, mancano 30 giornate. Se arriva Conte e fa il 4-3-3 interpretandolo alla Conte e non alla Spalletti, il Napoli come minimo arriva a 85 punti”.