Sky, Marani: "A Napoli pessimismo eccessivo! Osimhen? E' stato irresponsabile..."

Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, si è soffermato sul momento del Napoli direttamente ai microfoni dell'emittente satellitare: "A Napoli c'è un pessimismo eccessivo, esagerato intorno alla squadra. Gattuso sa meglio di noi qual è il miglior modulo per il Napoli. Io credo che il problema difensivo sia dovuto anche all'assenza di Koulibaly, che insieme a Manolas forma la miglior coppia di centrali della Serie A. Quando ci sono loro due, il Napoli ha la miglior difesa d'Italia. L'attacco però continua a far fatica a segnare. Osimhen? E' stato un irresponsabile con quella festa. Dopo che il Napoli ha speso tutto per lui in estate lui fa questo, ha potuto giocare solo 6 partite".