Sky, Marani: "Gattuso? Quando escono certe voci, c'è qualcosa di concreto"

Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, ha dichiarato: "Gattuso paga diverse cose, come le assenze in attacco, in particolare quella di Osimhen. Negli ultimi tempi è mancata anche un po' di convinzione. Col Verona il secondo tempo non è da Napoli, da squadra che vuole fare un grande campionato. La Champions è fondamentale e per questo il Napoli ha speso 70 milioni per Osimhen. Mazzarri? Quando queste voci escono, è chiaro che c'è qualcosa di concreto...".