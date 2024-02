Sky, Marchegiani: "Casuale per il Milan non aver preso gol, il Napoli meritava il pari"

Nel post partita di Milan-Napoli. nel corso del programma di 'Sky Sport Club', è intervenuto l'ex portiere Luca Marchegiani.

TuttoNapoli.net

Nel post partita di Milan-Napoli. nel corso del programma di 'Sky Sport Club', è intervenuto l'ex portiere Luca Marchegiani: "Non penso che il Milan possa rientrare nella lotta scudetto. Sta facendo un buonissimo discorso, ma sono vittorie importantissime ma molto faticose.

Stasera il fatto che non abbia incassato gol è abbastanza casuale, soprattutto nel secondo tempo. Del Milan mi piace alcune trame di gioco, vedi il gol. Mi piace molto di più quando gioca in contropiede, ma invece si ostina ed alle volte le tiene troppo in bilico. Oggi il Napoli se avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla".