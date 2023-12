Sky, Marchegiani: "Con la Roma spirito giusto, ma il Napoli non reagisce alle difficoltà"

"Poi l’espulsione di Politano, che è molto ingenua, va condannata".

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto Luca Marchegiani, opinionista ed ex portiere: "Napoli-Frosinone e Roma-Napoli sono state due partite diverse. Quella di Coppa Italia è stata la classica gara in cui i titolari entrano senza la testa giusta, perché pensavano di riposare e di non dover entrare. Con la Roma, invece, il Napoli ha giocato con lo spirito giusto.

L’anno scorso era una squadra abituata a fare certe cose ed è evidente che le stesse cose non gli riescono. Questo non lo sopporta con tanta pazienza la squadra, questo secondo me è il difetto. Non reagisce bene a queste difficoltà che sta trovando sul campo. Poi l’espulsione di Politano, che è molto ingenua, va condannata. Il calcio è veramente un calcetto, ma è un gesto che non doveva fare. Da lì si determina la sconfitta, perché dopo 20 minuti iniziale dove la Roma meritava il vantaggio poi la partita era equilibrata”.

