Sky, Marchegiani: "Nel Napoli ognuno si crede in grado di poterla risolvere da solo”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto Luca Marchegiani, opinionista ed ex portiere: "Io non ricordo a memoria mia una squadra vincere un campionato stradominandolo e dando l’impressione di giocare un calcio diverso rispetto a tutti e stare così indietro in classifica l'anno dopo.

Quando decidi di poter fare a meno dell’allenatore e del direttore sportivo, il messaggio che dai ai giocatori è: ‘Possiamo fare da soli’. In realtà non è così. Quello che si vede nel Napoli adesso è che ognuno pensa di essere in grado di poterla risolvere da solo”.