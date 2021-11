Sky, Marchegiani: "Non è un mezzo passo falso, fare le pulci ad un pari è sbagliato"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l’ex calciatore Luca Marchegiani: “Per il Napoli col Verona non è un mezzo passo falso anche se era un turno che poteva sfruttare, c’era lo scontro diretto Milan-Inter e vincendo avrebbe comunque guadagnato punti nei confronti di qualcuna. Affrontare il Verona in questo momento però è difficilissimo. La squadra di Tudor ha fatto una partita serissima perché a differenza delle altre volte non è calata ed ha tenuto il campo benissimo. Anche se non ci sono stati tantissimi tiri in porta è stata una partita molto bella e ben giocata dalle due squadre. E’ un pari che ci sta, così come ci sta che come per il Milan si distribuiscano due pareggi all’interno di dieci vittorie. Queste due squadre stanno avendo un cammino straordinario e fare le pulci ad un pareggio è sbagliato”.