Sky, Marchegiani: “Sul gol di Politano mi ha colpito la reazione di Di Gregorio”

TuttoNapoli.net

Nel corso del programma di 'Sky Sport Club', l'ex portiere Luca Marchegiani ha commentato la vittoria del Napoli contro il Monza: "Tra primo e secondo tempo, per forza di cose, qualcuno ha parlato, si sono parlati e sono entrati in campo con un altro spirito perché hanno aggredito la partita completamente in un altro modo. Poi gol così belli sono anche frutto di coincidenze fortunate.

Sul gol di Politano mi ha colpito la reazione di Di Gregorio che si è quasi prostrato difronte ad un pallone imparabile, da dietro la porta si vede che per come gira e dove arriva quella palla è incredibile”.