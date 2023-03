Sky, Marchetti: "Alti e bassi delle milanesi dovuti soprattutto alla distanza con il Napoli"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole

Più meriti della Fiorentina o qualcosa che non convince ancora in casa Milan?

“La Fiorentina ora non può puntare all’Europa per la classifica che ha, si era ingolfata in zona gol nonostante il gioco offensivo di Italiano. Ha trovato un’ottima serata la Fiorentina e una serata meno positiva il Milan. Ora si gioca l’accesso tra le migliori otto in Champions League, il campionato può essere messo leggermente da parte e forse questo è successo al Franchi. Se ci fosse stata una corsa punto a punto col Napoli, sicuramente il Milan avrebbe affrontato la trasferta di Firenze con un atteggiamento diverso. Gli alti e bassi delle milanesi sono dovuti soprattutto alla distanza con il Napoli".