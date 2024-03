Sky, Marchetti: "Calzona deve essere bravo a dire una cosa alla squadra"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti. Queste le sue parole:

La vittoria di Reggio Emilia dà certezze al Napoli o rischia di portare fuori strada?

“Dipende da come viene interpretata questa vittoria. Deve essere bravo Calzona a dire alla squadra che sicuramente si è fatto bene, ma non si è conquistato nulla. Se vinci 6-1, ma è l’unica vittoria in tre partite qualcosa va ancora sistemato. Il Sassuolo poi è in enorme difficoltà e lo abbiamo visto.”