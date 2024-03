Sky, Marchetti: "Calzona dovrà lavorare in fretta per migliorare questo aspetto”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte: “Il Napoli visto con la Juve ha da migliorare la solidità in fase difensiva, che sarà fondamentale anche a Barcellona dove gli azzurri sono chiamati a vincere. Calzona dovrà lavorare in fretta per continuare il percorso in Europa in questa e nella prossima stagione: il quinto posto non è più così lontano.

Al momento solo il Bologna sembra irraggiungibile: è squadra solida che va a vincere a Bergamo con una prova maiuscola e al momento sembra difficile ipotizzare un crollo dei rossoblù. Calzona dovrà continuare nel lavoro di restituire certezze alla squadra, attraverso principi di gioco chiari e più vicini al Napoli (possesso palla, verticalizzazioni, costruzione dal basso) e attraverso la fiducia a Kvara ed Osimhen, che sono giocatori indispensabili per il Napoli”.