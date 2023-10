Sky, Marchetti: "Come si può criticare Meret per quel gol? Non lo cambierei con nessuno!"

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte: "Non cambierei Meret con nessun portiere. Non vedo motivi per cambiare Meret. Se parliamo del gol, anche Ancelotti si è messo a ridere quando ha sentito autogol di Meret. Come si può dire autogol di Meret quando si è verificata una carambola imprevedibile e ingestibile. Io rimango basito dal tipo di critiche che vengono fatte sempre nei confronti degli stessi personaggi e spesso in maniera pretestuosa che significa voler trovare un colpevole ad ogni costo.

Secondo me il Napoli contro il Real se l'è giocata alla pari e, quindi, bisogna battere le mani al club azzurro. Ha fatto un grande secondo tempo, è andata due volte sotto e due volte ha recuperato il Real, ha provato a recuperarla anche dopo e ha tentato anche di vincerla. Il Napoli, poi, ha giocato contro giocatori straordinari, li ha messi in difficoltà. Forse il Napoli non arriverà mai al livello degli spagnoli ma il Real ha Bellingham, Vinicius e Valverde e sono questi tre che hanno fatto la differenza non Meret. E secondo me in questo momento Bellingham si gioca il Pallone d'Oro con Mbappé perché è un giocatore straordinariamente decisivo”.