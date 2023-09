Sky, Marchetti: "Con quella nota su Kvaratskhelia si passa dalla parte del torto"

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto in Marte Sport Live, su Radio Marte

TuttoNapoli.net

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto in Marte Sport Live, su Radio Marte: “La nota sulla vicenda Kvaratskhelia? Per quanto si possano avere informazioni più o meno errate, c'è modo e modo di sottolinearlo, ovviamente, e non c'è bisogno di alzare la voce, si rischia di passare dalla parte del torto al di là delle ragioni e indipendentemente da quello che si è scritto. Il nostro lavoro è volto alla ricerca delle notizie in modo corretto, non vedo mai la malafede in retropensieri o per forza per provocare qualcosa di negativo.

Su Osimhen sono certo che i rapporti non sono tesi, su Kvara lo ignoro, non avendo relazioni con l'entourage. Di sicuro i fatti ci dicono che non è arrivato, ad oggi, alcun rinnovo sia per l'uno che per l'altro. Immagino che siamo vicini più a quello di Osimhen che a quello del georgiano".