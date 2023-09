Sky, Marchetti difende Garcia: "Ripetersi è dura, lo sarebbe stato anche con Spalletti e Kim"

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre su Radio Marte

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre su Radio Marte: “Come giudico il mercato del Napoli? E' stato un mercato funzionale. Lo giudico bene, perché la strategia della dirigenza è stata quella di non discostarsi troppo dalla stagione scorsa, che è stata straordinaria. Si sapeva che l'allenatore sarebbe stato diverso, ma si è provato a preservare il più possibile il gruppo. Kim ha lasciato il Napoli ed è stato il solo big ad andar via: è un altro motivo di successo.

Adesso scopriremo se chi è arrivato è all'altezza di chi è partito: è presto per fare paragoni, e lo stesso vale anche sul confronto tra Rudi Garcia e Spalletti, perché i conti si fanno alla fine. Ripetersi è sempre difficile e lo sarebbe stato anche se fossero rimasti tutti gli uomini dell'anno scorso. Ad oggi, il Napoli è e resta la squadra più completa del campionato”