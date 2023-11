Sky, Marchetti: "Garcia? La responsabilità non era solo di un singolo"

Luca Marchetti nel suo editoriale per Tmw ha parlato della ripresa di campionato e del Napoli

Luca Marchetti nel suo editoriale per Tmw ha parlato della ripresa di campionato e del Napoli: "C’è un’enorme curiosità per conoscere il nuovo Napoli del nuovo Mazzari con il 433. Il suo ritorno non ha entusiasmato la piazza, ma Mazzarri a Napoli ha fatto grandi cose. In un altro momento, con giocatori diversi, con un sistema di gioco diverso, vero. Ma pur sempre grandi. La sua voglia di campo, la sua voglia di dimostrare ancora che può essere determinante, anche evolvendo e cambiando quelli che sono da sempre stati i suoi principi può fare la differenza.

Questo è quello che sperano i tifosi napoletani, ma soprattutto quello che spera Aurelio De Laurentiis. La situazione con Garcia è evidente che non ha funzionato e dei motivi ne abbiamo parlato, in tutte le nostre trasmissioni, in lungo e in largo. E’ evidente che non può essere soltanto responsabilità di un singolo: ma a un singolo ora è affidata l’opera di ricostruzione o galleggiamento. E si parte davvero in salita: Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus. Più Braga per la qualificazione agli ottavi di Champions. E’ come se fosse già arrivato il momento del dentro o fuori nonostante non siamo neanche a Natale. E’ la legge del calcio".