Sky, Marchetti: "Il Napoli brilla: vive di fiammate, emozioni, qualità e organizzazione"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, esprime le sue considerazioni sul Napoli dopo la vittoria in Champions contro i Rangers nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Una squadra che vive di fiammate, di emozioni, di pancia. Ma anche di giocatori con grande qualità, di organizzazione, di velocità. E’ una squadra che si diverte. Sa soffrire e sa poi far male. Tanto. E’ una squadra che sta prendendo confidenza con sé stessa. E’ una squadra giovane che non si perde d’animo e che poi si affida ai più “vecchi” per razionalizzare il terzo rigore tirato e che fa tirare un sospiro di sollievo a tutti. Poi il Napoli una volta che ha stappato riesce a volare. Anche qui un gol A legittimare ancora di più questa sua voglia di vincere. Anche il Napoli è primo. A punteggio pieno, con uno scontro diretto già vinto e con l’Ajax alle porte per una sfida piena di tecnica e talento".