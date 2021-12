Sky, Marchetti: "Il Napoli non riesce a concretizzare. Deve decidere se guardare in alto o in basso"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista Sky Luca Marchetti scrive: "Durante le vacanze il Napoli spererà di recuperare i suoi giocatori, anche se sa che qualcuno se ne dovrà comunque andare a giocare la coppa d’Africa. Parlare di crisi è assolutamente eccessivo. Crisi di risultati sì però: nelle ultime 8 ne ha vinte solo 2 in campionato (Lazio e Milan) è caduta nelle ultime tre in casa contro due squadre dominate ma che nell’unica opportunità hanno fatto gol. E con l’Atalanta che forse ha “aperto” questa crisi di risultati in una partita che poteva finire in qualsiasi modo. Il Napoli non sta giocando male, ha un’anima e un’identità ben precisa. Ma non riesce a concretizzare, non riesce a sbloccarsi, forse ha anche timore, visto che quella che era la miglior difesa del campionato si è trovata in queste 8 partite a prendere sempre gol tranne proprio nelle due vittorie. Non si può far finta che vada tutto bene: Spalletti sta affrontando un’emergenza dietro l’altra, la rosa del Napoli è ottima ma forse non così profonda come quella delle altre pretendenti al campionato. E questo alla lunga si paga, quando le assenze sono tante e così a lungo. In queste vacanze il Napoli deve decidere se guardare in alto (a +7 c’è la testa della classifica) o in basso (la Juve si è portata a -5). Visto tutto quello che abbiamo raccontato finora del processo di costruzione di Spalletti e quello ancora non arrivato a conclusione di Allegri non ci sarebbe discussione. Ma proprio per questo invece non bisogna dare per spacciata la Juventus, anzi".