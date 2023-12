Sky, Marchetti: "In Champions il Napoli non poteva fare meglio! E ci sono due buone notizie"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, si è espresso così sul Napoli dopo la qualificazione agli ottavi nel suo editoriale per TMW.

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, si è espresso così sul Napoli dopo la qualificazione agli ottavi nel suo editoriale per TMW: "Non poteva fare molto meglio invece il Napoli, nel proprio girone. Aver raggiunto gli ottavi di finale, soprattutto per tutto quello che è successo in casa azzurra, è certamente un buon traguardo. Non necessariamente scontato, sebbene ampiamente alla portata della squadra.

Era importante con il Braga vincere per spazzare via dei dubbi e delle perplessità che comunque le sconfitte si portano sempre dietro (sebbene arrivate contro avversarie importanti e in alcuni casi anche con recriminazioni). Tornare a vincere al Maradona, il ritorno al gol di Osimhen, non prendere gol. Tutte buone notizie per Mazzarri. Che ora per prendersi definitivamente in mano la squadra deve continuare su questa strada".