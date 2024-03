Sky, Marchetti: “Italiano è seguito da tempo dal Napoli, occhio a lui per la panchina”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre'

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': "Più probabile la permanenza di Calzona o l'arrivo di uno tra Palladino, Farioli, Cioffi o Italiano? Scommetterei maggiormente sull'arrivo di Italiano, che è seguito da tempo ed ha già dimostrato di saper fare bene in piazze importanti, quindi ha più esperienza degli altri. Farioli ha stupito in Francia, Palladino ha fatto due buone stagioni in Serie A e Cioffi ha ridato un'anima all'Udinese, ma per loro il salto potrebbe forse essere troppo alto”.