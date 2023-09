Sky, Marchetti: "Kvara va blindato, se arriva il Liverpool mica gli offre 3mln..."

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto su Radio Marte

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto su Radio Marte: “Rinnovi? Io partirei, per Kvara, almeno da 2,5mln perché se arrivasse domani il Liverpool a causa della partenza di Salah, questi in Inghilterra non guadagna 3mln di euro. Quindi non metti il giocatore al sicuro ma sei almeno riconoscente verso un tuo professionista che nella passata stagione è stato determinante. Domani a destra, dopo quello che ha fatto in Nazionale, io metterei Raspadori. È chiaro che mi piacerebbe vedere Lindstrom che ancora non abbiamo visto. Ma, ripeto, dopo la partita in nazionale preferirei vedere Raspadori”.