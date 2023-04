Sky, Marchetti: “Non sono preoccupato, ma lo 0-4 fa suonare un campanello d'allarme”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Marte Sport Live: "La sconfitta del Napoli? Nessuno poteva aspettarsi una sconfitta del genere. Sinceramente fino al 3-0 non ho avuto la sensazione di una squadra in disarmo, ma di un Napoli meno brillante del solito e con qualche problema di troppo in difesa. E' la prima volta che Kim e Di Lorenzo siano così in difficoltà.