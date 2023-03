Sky, Marchetti: "Ormai in Italia si è contenti di essere secondi dietro il Napoli"

Essere contenti di ritrovarsi secondi (con penalizzazione o meno) a più di 15 punti dalla prima in classifica è il paradosso di questo campionato.

Fonte: di Luca Marchetti per TMW

TuttoNapoli.net

Essere contenti di ritrovarsi secondi (con penalizzazione o meno) a più di 15 punti dalla prima in classifica è il paradosso di questo campionato. E badi bene che questo non è un voler sminuire i valori di questo Napoli che sta volando e che sarebbe stato imprendibile per chiunque. Ma il “mal comune mezzo gaudio” non può essere una buona strada. Al massimo può certificare ancora di più quanto di buono stiano facendo Spalletti & Co e quanto sia difficile vincere.

Si dice sempre che vince solo uno, ci si chiede sempre dove arrivano i meriti del vincente e i demeriti dell’avversario. Ma così il concetto, almeno in Serie A, è esasperato. Perché la prova di forza che sta facendo il Napoli non la sta facendo come può succedere qua e là in Europa (e qualche volta è successo anche in Italia) dove c’era una squadra notevolmente superiore alle altre sin dall’inizio. Questo Napoli è forte, questo Napoli gioca bene, questo Napoli è perfetto. Ma le altre no. E queste imperfezioni hanno reso il cammino del Napoli ancora più trionfale.

Credo che però ormai dire “siamo secondi dietro il Napoli”, sia detto più per solleticare l’orgoglio e quindi avere un senso di rivalsa rispetto agli altri altri piuttosto che per convinzione. E’ un po’ come dire sono il meno peggio. La Juve lo dice (al netto della penalizzazione). Inter e Milan. Anche la Roma che ha fallito l’aggancio al secondo posto, perdendo con la Cremonese.

Il Napoli corre è a 65. Ma lo scorso anno, quando la corsa per lo scudetto era serrata, ma nessuno correva così tanto, l’Inter aveva 53 punti, Napoli e Milan 52. Alla 24esima. Sono 6 punti in più di oggi. Non cambiava niente per lo scudetto, ma per l’amor proprio forse sì.