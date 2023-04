Sky, Marchetti: "Osimhen? Non mi fido delle parole di De Laurentiis"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti

Domani ci sarà Milan-Napoli e De Laurentiis ha detto che Osimhen non ci sarà. Che partita dobbiamo aspettarci?

“non mi fido di De Laurentiis perché è una persona molto intelligente e furba, io fossi in Pioli non mi fiderei troppo. Poi magari De Laurentiis ha ragione, da quello che sappiamo Osimhen la vuole giocare ad ogni costo questa partita. Poi però i giocatori vanno gestiti e Spalletti dovrà essere molto bravo. Osimhen non farà neanche un allenamento con la squadra, dipenderà tutto da come verrà gestito il giocatore. Se il Napoli non avesse neanche un numero nove sarebbe un problema per lo spettacolo, poi Spalletti eventualmente coprirà l’emergenza. Mi aspetto una partita molto tattica, con le squadre consapevoli di giocare il primo round di una sfida da 180 minuti. Le squadre si conoscono, quindi mi aspetto possibili sorprese. Mi aspetto un approccio guardingo da parte di entrambe.”