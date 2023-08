Sky, Marchetti: "Rigore negato al Bologna? Nessun complotto, l'errore va messo in conto”

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti.



Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti.

Il caos arbitrale ha regnato sovrano, un tuo giudizio su questi errori?

“Nella partita con il Bologna ci sono state situazioni che hanno fatto innervosire anche la Juventus, quella è la partita che dà il via alle polemiche. Tanti episodi, su tutti il rigore non dato al Bologna. Si parla di errore e su questo non ci sono dubbi, la decisione dei vertici arbitrali di fermare arbitro e VAR testimonia questo. Il VAR serve a limitare gli errori, ma annullarli è praticamente impossibile. La cosa importante è evitare di parlare di complotti, già è iniziata la contrapposizione tra juventini e anti-juventini. Che gli errori ci sono è evidente, ce ne sono stati anche nella passata stagione macroscopici come l’episodio di Juventus-Salernitana che ha cambiato il regolamento. Anche il VAR può sbagliare e l’errore va messo in conto.”