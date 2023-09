Sky, Marchetti: "Rinnovo Osimhen? Lui guadagnerebbe di più, ma è un problema del club..."

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live su Radio Marte

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live su Radio Marte: “Rinnovo Osimhen? Non so perché la firma non sia ancora arrivata: è una questione che abbiamo seguito con attenzione per tutta l’estate. Il Napoli ha scongiurato qualsiasi forma di separazione in estate e questo è sicuramente il dato più importante. Oggi il rinnovo è una necessità più del Napoli che non di Osimhen perché, se è vero che il giocatore, firmando, andrebbe a guadagnare molto di più, è anche vero che - restando così - avrebbe a giugno solo un altro anno di contratto e potrebbe liberarsi più facilmente. Mi meraviglierebbe se fossero sorti dei problemi.

Rinnovo Zielinski? Non penso sia un problema di cifre, se nella firma non è ancora arrivata. Il rinnovo del polacco è forse più urgente di quello di Osimhen, perché a giugno il contratto scadrà e il Napoli potrebbe perderlo a zero. Il giocatore, stando alle informazioni in nostro possesso, aveva accettato di ridursi l’ingaggio per restare a Napoli. In questi dieci giorni la firma non è arrivata ma non credo sia il caso di allarmarsi: certo, se dovesse tardare per altre settimane, un dubbio sarebbe legittimo averlo. Tour de force Napoli alla ripresa? Mi aspetto un turnover ragionato di Garcia: tre giornate sono poche per poter giudicare le scelte del tecnico. Il Napoli ha una rosa importante, che permetterà al francese di non stressare i giocatori. Il Napoli è stato costruito proprio per far fronte ai tanti impegni. Ricordiamo che il presidente ha detto chiaramente di voler restare competitivo anche in Europa, quindi l’obiettivo è quello di crescere anche in Champions. Il Napoli ha costruito negli anni la propria rosa proprio per avere a disposizione sempre giocatori pronti. Certo, ci sono giocatori centrali, come Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Lobotka, ma i loro sostituti non sono da meno, visto che lo stesso Zanoli ha avuto tante richieste questa estate che il Napoli ha rispedito al mittente.

Politano out contro il Genoa: Lindstrom o Raspadori? Mi aspetto più Lindstrom, senza nulla togliere a Raspadori che abbiamo già visto in quel ruolo. Sono curioso di vedere all’opera il nuovo acquisto degli azzurri. Elmas, perché soli 21’ disputati fin qui? È un giocatore forte, paga lo scotto di esser bravo a giocare in più ruoli: esterno offensivo, mezzala, anche prima punta. È un giocatore molto utile, il Napoli in attacco è molto forte: forse fino ad ora ha preferito soluzioni di maggiore equilibrio ma il macedone troverà spazio. Osimhen-Simeone? È una soluzione che Garcia ha quasi il dovere di sperimentare, anche per sorprendere l’avversario, utilizzando l’ampia rosa a disposizione”.