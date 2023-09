Sky, Marchetti: “Rispetto al Napoli dell'anno scorso era mancato proprio Kvara”

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto in “Forza Napoli Sempre” su Radio Marte

TuttoNapoli.net

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto in “Forza Napoli Sempre” su Radio Marte: “E’ evidente che il Napoli sta attraversando un periodo di trasformazione nel quale ci possono essere alti e bassi, momenti di tensione etc. Ma il Napoli rimane una grande squadra fatta di individualità, con giocatori straordinari, che sa stare in campo, perché Garcia non può esser diventato un brocco all'improvviso, che ha reminiscenze di ciò che ha fatto con Spalletti e sta provando a mettere in campo anche quello che vuole il nuovo allenatore. Se poi Kvaratskhelia riesce a fare, come ha fatto, la differenza il risultato vien da sé. Ieri, per esempio, è stato devastante nella serata in cui anche Osimhen ha ritrovato la gloria.

Paragonando questa squadra a quella dell'anno scorso, secondo me, la cosa che mancava era proprio Kvara. E quando ti manca un giocatore così importante ne può risentire tutta la manovra. Poi le partite sono anche fatte di episodi che possono determinare l'andamento della gara. Un conto è essere in vantaggio sin dalla metà del primo tempo, ben altro è dover cercare il vantaggio fino alla fine della partita. Secondo me nei giudizi bisogna essere più equilibrati. Fino a una settimana fa la Juve poteva contendere il campionato all'Inter; ha perso con il Sassuolo e sono diventati una massa di brocchi. È ancora presto per emettere giudizi definitivi. Perché, per fortuna, il calcio è una cosa che si evolve.

Autogestione della squadra? A me non sembra, anche perché sarebbe un'esautorazione completa del ruolo dell'allenatore e non mi pare che sia così. Anche perché se l'allenatore non vede il risultato del lavoro della settimana si arrabbia e al primo allenamento disponibile fa una sfuriata, indipendentemente dal risultato. In campo i giocatori non possono fare quello che vogliono anche perché la prossima partita non la giocherebbero”.